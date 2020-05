Nuovo record mondiale per Ocarina of Time

Lo speedrun è la pratica con cui si cerca di terminare un videogame nel minor tempo possibile. Ed è uno “sport” molto diffuso, specie coi titoli più vecchi, che così tornano a nuova vita. È il caso, per esempio, di The Legend of Zelda: Ocarina of Time, gioco uscito ben 22 anni fa. Il giocatore ZFG, specialista del titolo Nintendo, si è rimpossessato del record che gli era stato strappato da Glitchymon, migliorandolo addirittura di ben 13 secondi. Un’enormità, visto che nello speedrun può arrivare a corrispondere anche a un paio di ore di partita normale. C’è da dire che, come qualcuno ha fatto notare, ZFG è stato un po’ agevolato dalla generazione di numeri casuali favorevoli quando si è trattato di eseguire particolari azioni, come la pesca.

Poco importa, comunque: il nuovo record ha toccato le 3 ore, 43 minuti e 44 secondi, e chi vorrà batterlo dovrà darsi molto da fare.

