Nuovi succosi dettagli per Outriders

Se c’è un titolo che, senza troppo clamore, ha fatto breccia nei cuori dei videogiocatori durante il recente E3 di Los Angeles, quello è Outriders di People Can Fly. Il talentuoso team polacco, che molti sapranno essere autore di gioielli quali la serie Painkiller, ma anche i più recenti (si fa per dire) Gears of War: Judgement e Bulletstorm: Full Clip, ha deciso di rinnovare la sua promessa d’amore nei confronti degli action in prima persona, con un titolo di stampo classico ma con diversi elementi innovativi. Per esempio, un’opulenta sezioen dedicata alla creazione del personaggio, e una meccanica cooperativa ambientata in un pianeta dove sono rimaste solo le tracce di un tentativo di colonizzazione misteriosamente andato male.

L’accoglienza del pubblico è stata così calorosa che il team ha ben pensato di riassumere le principali caratteristiche del titolo in un simpatico video che vi proponiamo qui di seguito.