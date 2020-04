Novità sulla seconda stagione di The Witcher

Iniziano a trapelare i primi dettagli sulla seconda stagione di The Witcher, la serie Netflix dedicata al mondo creato dalla mente di Andrzej Sapkowski e ripreso poi nei videogame di CD Projekt Red.

È la showrunner della serie, Lauren Schmidt Hissrich, a svelarli con un tweet sibillino. Qui, la Hissrich racconta di non vedere l’ora di approfondire le figure di Cahir e Fringilla, i cattivi, nella seconda stagione di The Witcher. In questa stagione, racconta la showrunner, avremo modo di scoprire chi sono davvero, perché Nilfgaard è così importante per loro e dove andranno da qui.

La seconda stagione di The Witcher è prevista per il 2021, ma dato che la pre-produzione è ferma a causa del Coronavirus, non è ancora chiaro se le otto puntate che la comporranno saranno girate, come da piani, nei primi mesi del prossimo anno. Incrociamo le dita.

I can't wait to dig deeper into Cahir and Fringilla in S2… who they are, why Nilfgaard is important to them, and where they'll go from here…. it's one of my favorite parts of the new season. #QuarantineWatchParty #TheWitcher

