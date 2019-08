No Man’s Sky: stavolta, forse, lo completano davvero

Pochi titoli come No Man’s Sky hanno diviso pubblica e critica. Di sicuro, si tratta di un progetto ambizioso, capace di generare un intero universo in modo procedurale, senza che nemmeno i suoi creatori sappiano come è composto. Il problema è che tra quanto promesso prima del lancio e quanto visto dopo, nel gioco effettivo, lanciato nel 2016, c’erano delle notevoli mancanze. Da allora, tuttavia, Hello Games si è impegnata a rilasciare nuove e corpose espansioni per avvicinare il loro gioco a quell’epopea spaziale che ci avevano fatto solo assaggiare. Il nuovo, massiccio, aggiornamento, annunciato per il 14 Agosto e che si intitola “BEYOND”, promette dunque di darci No Man’s Sky nella sua interezza, con tutte le caratteristiche che Sean Murray e soci avevano spesso elencato senza poi implementarle nel prodotto finito. Dopo il sontuoso aggiornamento NEXT, uscito lo scorso anno, è dunque il turno di BEYOND, che porta in dote una nuova esperienza multiplayer, funzioni social e il supporto alla modalità in realtà virtuale. L’aggiornamento, come detto, sarà disponibile dal 14 Agosto, per tutte le piattaforme supportate da No Man’s Sky, vale a dire PC, PlayStation 4 e Xbox One. E con questo, dopo tre anni, No Man’s Sky potrebbe davvero definirsi completo. Meglio tardi che mai.