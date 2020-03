Nintendo, tanti annunci nel mini Direct a sorpresa

Lo aspettavamo da tempo, ma Nintendo stavolta ha deciso di pubblicare il suo ultimo Direct senza fare prima alcun annuncio ufficiale. Nella versione mini del format, durata poco meno di mezz’ora, abbiamo potuto però ricevere tante nuove informazioni sui prossimi titoli per Nintendo Switch. Alcuni di questi si sono rivelati delle vere e proprie sorprese, come per esempio il remake di Panzer Dragoon, reso disponibile sull’eShop al termine della diretta insieme alla demo di Bravely Default 2 (il gioco completo verrà lanciato nel corso dell’anno).

Tra le novità più importanti troviamo anche l’annuncio dell’arrivo sulla console delle collection di Bioshock, X-COM e Borderlands il 29 maggio, mentre il 7 luglio verrà pubblicato Catherine Full Body.

Finalmente, inoltre, abbiamo una data d’uscita per Xenoblade Chronicles: Definitive Edition: il gioco sarà disponibile a partire dal 29 maggio e includerà un intero capitolo inedito intitolato “Un futuro comune”.

Parte del Direct è stato infine dedicato ai nuovi dettagli sul Pass d’espansione di Pokémon Spada e Scudo che verrà lanciato in estate, sull’aggiornamento di aprile di Animal Crossing e sul nuovo personaggio di Super Smash Bros. Ultimate che sarà introdotto a luglio e proverrà da Arms, uno dei titoli di lancio di Nintendo Switch. Potete seguire la replica della diretta, sottotitolata in italiano, direttamente dal video qui in basso.