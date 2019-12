Nintendo Switch è tra i gadget tecnologici più influenti del decennio

Nintendo Switch è stata inclusa dalla rivista Time nella sua lista dei 10 gadget tecnologici più influenti e importanti degli ultimi dieci anni. La console ibrida di Nintendo figura al fianco di prodotti di punta come Apple iPad, Amazon Echo, Google Chromecast e, insieme all’Xbox Adaptive Controller, è l’unico gadget tecnologico della lista pensato per i videogiochi. Nell’elenco, per esempio, non compare nessun caschetto per la realtà virtuale nonostante Oculus Rift al suo debutto si fosse addirittura guadagnato la copertina del Time.

La rivista motiva la sua scelta spiegando che Switch di Nintendo «potrebbe essere il più importante contributo della compagnia fino a oggi al mondo dei videogiochi» e «la console più importante del decennio, con i fan che supplicano gli sviluppatori di portare i loro titoli futuri su Switch».

«Con la sua portabilità ispirata agli smartphone – continua la rivista – accoppiata con una libreria di blockbuster in costante espansione […] Switch sembra proprio essere l’apice dell’idea di videogioco di Nintendo ».