Nintendo, le remaster dei giochi 3D di Mario in arrivo su Switch

Quest’anno la serie di Super Mario compie 35 anni. Tanto è passato da quel lontano settembre del 1985, quando il primo Super Mario Bros. fece il suo debutto sulla neonata console casalinga di Nintendo, il NES, cambiando per sempre il mondo dei videogiochi.

Per celebrare l’importante ricorrenza, Nintendo ha in mente di riproporre in veste rimasterizzata alcuni tra i più amati capitoli in 3D della serie. La notizia, sebbene non ancora ufficiale, è stata riportata da molteplici fonti e tutte concordano nel sostenere che l’annuncio avrebbe dovuto tenersi nel corso dell’E3 di quest’anno, se non fosse stato cancellato a causa della pandemia di Covid-19. Per questo motivo, è quasi scontato che la compagnia rivelerà i suoi programmi attraverso un Direct dedicato in arrivo nei prossimi mesi.

Oltre alle versioni rimasterizzate dei vecchi classici che saranno riproposte in un’unica collezione (secondo VGC, tra questi vi saranno certamente Super Mario 64, Super Mario Sunshine e il primo Super Mario Galaxy), fa di nuovo capolino la voce che c’è anche un nuovo capitolo della saga di Paper Mario che bolle in pentola. Nelle celebrazioni del 35° anniversario dovrebbero rientrare anche i nuovi annunci relativi al film dedicato al franchise, attualmente in produzione, e ai nuovi parchi a tema in costruzione in Giappone e negli Stati Uniti. Dovrebbe infine arrivare anche una versione “Deluxe” del capitolo per Wii U, Super Mario 3D World, che includerà nuovi contenuti e livelli.