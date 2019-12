Nintendo Indie World, una nuova puntata in arrivo stasera

Oggi è sicuramente una giornata piena per chi ama seguire gli eventi legati ai videogiochi. Alle 15:00 verrà trasmessa attraverso i canali ufficiali di Sony una nuova puntata di State of Play, che sì prospetta già particolarmente ricca di annunci. A seguire in serata, precisamente dalle 19:00 in poi, toccherà a Nintendo deliziarci per altri venti minuti con un nuovo episodio di Indie World, che potrete seguire sottotitolato in italiano via YouTube oppure dal sito ufficiale della compagnia.

Indie World è il cugino minore di Nintendo Direct, ed è un appuntamento a cadenza regolare dedicato ai videogiochi indipendenti in arrivo su Switch nei prossimi mesi. Se pensate che si tratti di titoli di scarso interesse, sappiate che il catalogo della console include dei piccoli tesori come Cadence of Hyrule, l’originalissimo The Touryst, il folle Untitled Goose Game e molti altri. È anche interessante notare che per la prima volta un episodio della serie viene trasmesso a dicembre, mentre di solito gli annunci dei titoli indie si concentrano nel periodo estivo per non competere con le uscite di grosso calibro. Che ci sia qualche ricca sorpresa in arrivo?