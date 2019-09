Nintendo ci tenta con una nuova periferica assurda

Alzi la mano chi ricorda il Power Glove, la Game Boy Camera (con annessa stampante portatile), oppure i bonghi di Donkey Konga. Oltre alla sua lunghissima e rispettabile tradizione di console e videogiochi che hanno fatto la storia, Nintendo è anche famosa per aver immesso sul mercato alcune delle periferiche più stravaganti di sempre, a volte registrando un successo invidiabile (quanti di voi hanno sudato sette camicie su una Balance Board ai tempi del Wii?), altre andando decisamente troppo oltre (come con il poco convincente Vitality Sensor). Quasi ogni console della grande N ha avuto il suo buffo aggeggio a corredo e, a quanto pare, nemmeno Switch farà eccezione a giudicare dal video che l’azienda ha pubblicato cogliendo tutti di sorpresa.

Ma di cosa si tratta, esattamente? Parliamo di un grosso anello, apparentemente fatto di gomma, da agganciare in vita insieme a uno più piccolo che va posizionato intorno a una coscia. Su entrambi si possono vedere due alloggiamenti dove inserire i Joy-Con, in modo che possano tracciare i movimenti di tutto il corpo.

Dal video appare abbastanza evidente che la nuova periferica è pensata principalmente per attività legate al fitness. Nel teaser vediamo diversi attori affaticarsi con flessioni e addominali, spesso circondati da gruppi di amici che incitano ed esultano come se fosse la situazione più naturale del mondo. In altre parole, un minuto e ventitré secondi che sono una vera miniera d’oro per tutti i creatori di meme là fuori.

Anche se è un po’ strano che l’accessorio non sia stato presentato durante l’ultima Nintendo Direct di pochi giorni fa, la compagnia nel video rimanda a un altro appuntamento importante per saperne di più: il giorno dell’inaugurazione del Tokyo Game Show, questo giovedì 12 settembre.