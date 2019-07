Nintendo annuncia una nuova console

È più piccola, colorata ed economica, e pensata per giocare in mobilità. Nintendo Switch Lite sarà disponibile dal 20 settembre in tre diverse colorazioni (giallo, grigio e turchese) al prezzo di 199 dollari per l’America, che potrebbero diventare 229 euro qui da noi se si manterrà la stessa proporzione con Nintendo Switch.

Contrariamente alla sorella maggiore, Nintendo Switch Lite è una console più compatta con controlli integrati (e una vera croce direzionale!); non può collegarsi con la TV né via cavo, né attraverso il dock di Nintendo Switch; non dispone della telecamera IR e – pur essendo compatibile con i JoyCon originali per permettere la modalità da tavolo – non ha la funzione HD rumble. Può eseguire tutti i giochi che fanno parte della libreria di Switch tranne quelli che richiedono la modalità TV.

Per quanto riguarda l’hardware, Nintendo Switch Lite vanta le stesse specifiche di Switch “Senior” ma monta uno schermo leggermente più piccolo (5,5 pollici contro i 6,2 di Switch, ma con stessa risoluzione 1280 x 720), e ha un peso lievemente ridotto (275 grammi vs. 297). La batteria invece delude un po’ perché rispetto a quella di Switch offre solo un’ora in più di autonomia per un totale di sette; la durata complessiva inoltre rimane sempre fortemente condizionata dal gioco in uso.

Mentre le versioni base, come già detto, arriveranno a fine settembre, per chi avrà pazienza di aspettare qualche giorno in più l’8 novembre sarà anche disponibile anche due versioni speciali della console dedicate a Pokémon Spada e Pokémon Scudo. Entrambe le edizioni limitate saranno vendute allo stesso prezzo dei modelli standard, ma non includeranno nessuno dei due giochi, che usciranno il 15 novembre.