Nier, 10° anniversario: Automata su Xbox Game Pass e tutti gli altri annunci

Nier Automata, l’ultimo capitolo della saga di giochi di ruolo d’azione creata dall’eccentrico Yoko Taro, ha superato i 4,5 milioni di copie vendute in tutto il mondo (via distribuzione fisica e digitale). E il pubblico della serie è destinato ancora ad espandersi, perché il titolo sarà reso disponibile gratuitamente attraverso il servizio Xbox Game Pass di Microsoft questo giovedì 2 aprile nell’edizione “Become as Gods”, che contiene due DLC e diversi costumi speciali per i personaggi, oltre al supporto della risoluzione 4K e HDR su Xbox One X.

L’annuncio arriva dalla diretta streaming giapponese che si è tenuta in occasione del 10° anniversario della serie. Il primo Nier è uscito infatti il 22 aprile 2010 in due versioni intitolate “Gestal” e “Replicant” con protagonisti differenti. Proprio quest’ultima sarà oggetto di una riedizione riveduta e corretta che vedrà la luce su PS4, Xbox One e PC Steam chiamata “NieR Replicant ver. 1.22474487139”. Il gioco è attualmente in sviluppo presso Toylogic con la supervisione di Yoko Taro, Yosuke Saito, Keiichi Okabe alle musiche e Takahisa Taura di PlatinumGames, che ha lavorato sul più recente Nier Automata. Questo lascia pensare che il nuovo Replicant non sarà una semplice rimasterizzazione ma, oltre ai contenuti aggiuntivi già confermati, forse anche il gameplay originale potrebbe essere migliorato, sulla scia di quanto fatto con il capitolo più recente.

Ma le notizie per i fan non finiscono qui: durante la live è stato annunciato anche NieR Re[in]carnation, un nuovo episodio inedito per dispositivi mobili Android e iOS presentato con un breve teaser. Si tratterà ancora una volta di un titolo free-to-play, come lo sono maggior parte dei prodotti per mobile pubblicati da Square Enix. Al momento il gioco non ha una data d’uscita, ma è probabile che lo vedremo arrivare nel corso dell’anno corrente.