Ni no Kuni, arriva su Netflix il film ispirato ai videogiochi

Ni no Kuni è un film di animazione ispirato alla serie di videogiochi omonima di Level-5 e già uscito al cinema in Giappone la scorsa estate. La distribuzione occidentale è stata invece affidata alla piattaforma di streaming Netflix, dove sarà disponibile a partire da giovedì 16 gennaio.

La pellicola racconta una storia indipendente rispetto a quelle dei due giochi, ma anche qui vedremo l’alternarsi della realtà con il mondo di magia di Ni no Kuni. I due giovani protagonisti dovranno infatti salvare la vita di una loro amica cercandone la controparte nella dimensione parallela. Il film è diretto dall’animatore di Studio Ghibli, Yoshiyuki Momose (La Città Incantata) con la supervisione di Akihiro Hino di Level-5. La colonna sonora è invece firmata dall’immancabile Joe Hisaishi.

Ricordiamo anche che un nuovo capitolo della serie è atteso per la metà di quest’anno: si tratta di Ni no Kuni: Crossworlds un gioco di ruolo per iOS e Android sviluppato da Level-5 in collaborazione con la software house coreana Netmarble, specializzata in titoli per dispositivi mobili. Anche in questo caso si tratterà di un prodotto con una storia e un cast di personaggi originali.