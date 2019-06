Netflix produrrà il film su The Division con Jake Gyllenhaal

Sarà Netflix a produrre il film tratto dal franchise di Ubisoft Tom Clancy: The Division, della cui esistenza si era già parlato ben tre anni fa. Nel cast troveremo Jake Gyllenhaal e Jessica Chastain, mentre la regia sarà affidata David Leitch, che abbiamo già visto all’opera su Deadpool 2. Gyllenhaal ha in passato recitato come protagonista in un’altra produzione ispirata a un videogioco di Ubisoft, parliamo dell’adattamento del 2010 di Mike Newell di Prince of Persia – Le sabbie del tempo. Per quanto il film fosse abbastanza fedele al materiale originale, non è stato però il successo che tutti aspettavano.

Riguardo la versione cinematografica di The Division, stando alla sinossi pubblicata da Netflix il film sarà ambientato in una New York decimata da una misteriosa pandemia, il cui contagio si è diffuso attraverso lo scambio di banconote nel giorno del Black Friday. Le vicende del film hanno inizio nel Natale dello stesso anno, quando un gruppo di civili addestrati a operare in situazioni di catastrofe dovranno mettersi in cammino per salvare quello che rimane della civiltà.

Né Ubisoft né Netflix hanno ancora annunciato una data di lancio, anche se la calendarizzazione delle uscite della piattaforma lascerebbe pensare a una pubblicazione per la fine del prossimo anno.