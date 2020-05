Nessun Titanfall all’orizzonte

Benché a livello di vendite i due Titanfall non si sian comportati benissimo, più per problemi di marketing che altro, è innegabile che si sia trattato di due produzioni di ottimo livello. Al punto che la schiera dei fan entusiasti è andata ad allargarsi nel tempo, con la speranza, sottovoce, di vedere a breve un terzo capitolo.

Di un Titanfall 3, tuttavia, al momento non se ne parla e a occhio e croce passerà ancora molto tempo prima che possa avvenire. In un’intervista a IGN, infatti, è stato lo stesso Vince Zampella, boss di Respawn, ad affermare che non c’è niente in via di sviluppo relativo al brand Titanfall. Difficile non credergli, sia perché Zampella è da sempre uno diretto e a cui non piace giocare di strategia marketing, sia perché, lo ricordiamo, Respawn è al lavoro su Apex Legends. Il gioco free to play sta andando molto bene, richiede supporto costante ed è un universo da epsandere poco a poco, e con tanto lavoro. Tuttavia sempre Zampella non ha negato che un nuovo progetto su Titanfall sia nei suoi stessi sogni e non è escluso che vedrà la luce nel futuro.