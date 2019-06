Nel nuovo gioco di Stranger Things il “sottosopra” arriva nel mondo reale!

Dopo il grazioso Stranger Things: The Game, un nuovo gioco mobile dedicato alla fortunata serie sarà pubblicato nel 2020, come annunciato da Netflix durante all’E3. Fin qui nulla di cui stupirsi, ma la cosa davvero interessante è che il titolo in questione farà uso del GPS dei dispositivi portatili per creare un Sottosopra (l’inquietante dimensione alternativa che è presente nello show) basato sui luoghi del mondo reale visitati dall’utente. Anche se non sono stati ancora rivelati i dettagli precisi del gameplay, ci aspettiamo qualcosa di simile a quanto visto in Ingress di Niantic.

Quest’anno Netflix ha deciso di aumentare il suo impegno per trasformare alcune delle sue produzioni originali in videogiochi. Sempre durante l’E3 è stata annunciata per quest’anno l’uscita su Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4, PC e Mac di The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics, un adattamento dell’omonimo film presente sulla piattaforma di streaming. Per rimanere invece in tema Stranger Things, ricordiamo che sempre quest’anno arriverà su PC e console Stranger Things 3: The Game – un gioco in questo caso più simile al primo uscito, sviluppato in grafica 2D in stile retrò – che sarà pubblicato il 4 luglio, in concomitanza con l’uscita della serie. Qui sotto potete vedere il teaser trailer: