Nazionale italiana di eFoot: annunciati i quattro pro-player azzurri

La FIGC ha annunciato questa settimana i pro-player che rappresenteranno la eNazionale Timvision nel corso del campionato Europeo Virtuale (eEuro 2020) di quest’anno che si giocherà su Pro Evolution Soccer. Ecco chi sono i quattro giocatori azzurri, provenienti da altrettante organizzazioni di eSport presenti sulla scena italiana: Rosario “Npk_02” Accurso (Pro2Be), Nicola “nicaldan” Lillo (Exeed), Carmine “Naples17x” Liuzzi (Qlash) e Alfonso “AlonsoGrayfox” Mereu (Outplayed).

Il processo di selezione della Nazionale italiana di eFoot è stato annunciato all’inizio della scorsa estate, ma nel corso dei mesi ha subito diverse variazioni. I quattro campioni sono stati nominati al termine di un weekend che ha coinvolto sedici pro-player di PES 2020, arrivati venerdì scorso al Centro Tecnico Federale di Coverciano (Firenze) da tutta Italia per contendersi i prestigiosi posti.

Come prima tappa di eEuro 2020, il neonato team azzurro dovrà affrontare le qualifiche nel girone H, dove è inserito assieme alle nazionali di Galles, Ucraina, Andorra, Montenegro e Far Oer. Le fasi conclusive del campionato virtuale si terranno a Londra il 9 e 10 luglio e apriranno al weekend della finale degli Europei di calcio 2020.