Nasce la prima community italiana di Fifa Ultimate Team

Mkers, I migliori di Fifa e FutItalia.it hanno dato vita a Fut Universe, un progetto intorno al quale intendono far sviluppare la più grande community italiana dedicata alla popolare modalità di gioco Ultimate Team di Fifa.

In linea con altre analoghe realtà internazionali, Fut Universe sarà il luogo in cui raccogliere tutte le esperienze relative a Ultimate Team sul territorio nazionale. Dalle analisi di gioco e di mercato, agli eventi digital e live, fino ai servizi di consulenza per chi ha intenzione di specializzarsi a livello professionistico nel settore, la community punta a creare una forte sinergia tra addetti ai lavori del panorama eSport e appassionati.

Per i Mkers, che puntano ad affermarsi come leader di settore, questa è l’occasione per diventare un punto di riferimento per la community italiana di FIFA, come ha spiegato il co-founder e communication manager del team Thomas De Gasperi.

In programma ci sono già diverse attività e appuntamenti, il primo dei quali sarà ospitato da Romics a Roma dal 3 al 6 ottobre prossimi, e durante il quale verrà presentata ai giocatori la nuova realtà di FUT Universe.