Mortal Kombat 11: presentata Kitana

Il ritorno del personaggio di Kitana, nel nuovo, attesissimo, Mortal Kombat 11, ha fatto saltare dalla sedia i fan più sfegatati della serie, ma fino a oggi si era visto ben poco in movimento. Princess Kitana, o anche Lady Kitana, fece la sua apparizione nella serie fin dal secondo episodio, per poi rimanere presenza quasi costante in tutti i capitoli principali, anche se nel corso degli anni è stata addirittura uccisa e poi riportata in vita (o quasi…). Il nuovo trailer rilasciato da Warner non lascia molti dubbi a proposito della sua presenza, facendo sfoggio delle sue note abilità. Dal trailer, poi, si apprezza una volta di più anche la potenza e l’originalità di D’vorah, che basa molti dei suoi attacchi su… insetti. Vedere per credere.