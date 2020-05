Mortal Kombat 11: nuovo annuncio in arrivo

Difficile dire cosa aspettarsi dall’annuncio previsto per domani e che riguarda Mortal Kombat 11. Quel che è certo, è che alle 15 italiane è previsto qualcosa di grosso per il picchiaduro di NetherRealm Studios. Nel frattempo, un messaggio dall’account Twitter ufficiale del titolo non lascia spazio all’immaginazione, spingendo in pompa magna l’evento. Che si tratti di un nuovo, corposo, DLC? Oppure di una speciale edizione, magari una raccolta? Difficile, quasi impossibile, invece, sperare in un Mortal Kombat 12, visti i tempi abbastanza lunghi di sviluppo intercorsi tra un capitolo e l’altro. Non resta che aspettare, frementi.