Monster Hunter World: Iceborne PC, data di lancio rivelata da un nuovo trailer

Monster Hunter World: Iceborne arriverà su PC il prossimo 9 gennaio su Steam così come rivelato da Capcom in un nuovo trailer che mostra tutta la possenza della caccia virtuale nella maestosità del 4K e dei 60fps. Mentre per il gioco principale tra la versione console e quella PC sono passati circa sei mesi, stavolta il tempo è stato dimezzato e caratteristiche come il supporto ai monitor ultrawide, lo sblocco del framerate e le texture in alta definizione saranno disponibili al lancio dell’espansione. Tra le migliorie aggiuntive, inoltre, vanno segnalati l’ottimizzazione del sistema di controllo con tastiera e l’aggiunta della compatibilità con DirectX 12.

Per quanto riguarda i contenuti extra che i possessori delle versioni console stanno ricevendo in questi mesi, per i possessori PC ci sarà da aspettare fino a febbraio, quando Capcom introdurrà con un unico sostanzioso update il Rajang, l’evento in collaborazione con Resident Evil 2 e le novità per la stanza del giocatore. Un successivo aggiornamento a marzo, inoltre, dovrebbe servire a diminuire ulteriormente il divario tra le diverse edizioni del gioco. Non resta che aspettare.