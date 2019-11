Mondiali di League of Legends: indovinate chi ha vinto?

Anche quest’anno è un team cinese a portarsi a casa il titolo di campioni del mondo di League of Legends in una finale che ha ricordato molto quella dello scorso anno, quando Invictus Gaming soffiò la coppa agli inglesi di Fnatic vincendo di misura. Stavoltà è il turno di FunPlus Phoenix di festeggiare, perché con il suo 3-0 contro G2 Esports ha dominato la scena per la quasi totalità dell’incontro, portando a casa una vittoria piuttosto inaspettata e un premio di oltre 750 mila dollari. Nato da poco più di un anno, il team cinese non era infatti il favorito dei pronostici e neanche del pubblico, che nel weekend ha riempito tutti i 20.000 posti dell’AccorHotels Arena di Parigi per tifare i conterranei europei.

Insomma, ancora una volta bisognerà aspettare il prossimo anno per tornare a sognare.