Mkers ed esport conquistano il Pitti Uomo 2019

I Mkers hanno conquistato il Pitti Uomo 2019, la kermesse fiorentina tra le più importanti a livello internazionale per le collezioni di abbigliamento e accessori uomo che ogni anno presenta i prodotti e gli stili più innovativi che spopoleranno la primavera del prossimo anno.

Durante la cinque giorni che si è conclusa la scorsa settimana, i Mkers hanno partecipato a una serie di eventi e performance dal vivo nella bellissima Sala della Scherma della Fortezza da Basso, in un allestimento all’avanguardia dove l’alta moda ha incontrato gli eSport e l’arte contemporanea.

“Pitti è una piattaforma internazionale che copre tutte le tipologie del settore, dal formale allo sportswear, dallo streetwear al jeans, ai designer brand”, ha dichiarato Giorgio Armani in un’intervista, “Mi è sembrato il contesto ideale per riaffermare la presenza e l’identità di A|X”.

Dal 1991 l’etichetta guarda alle nuove generazioni e agli ambienti veloci e dinamici che le vedono protagoniste. I Mkers e il mondo degli eSport sono gli ambasciatori ideali di questa visione, uno sguardo proiettato verso il futuro e il simbolo di un settore in rapidissima crescita in Italia così come nel resto del mondo.