Mkers campioni nel Torneo eEuro U21 di PES!

I Mkers, il team di esport sponsorizzato da A|X Armani Exchange, si aggiudicano il primo torneo di PES organizzato dalla FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio) con una vittoria per 3-0 della Germania di Renzo “LoScandalo” Lodeserto sulla Francia. La finale del torneo, organizzato in occasione del Campionato Europeo di calcio delle nazionali Under 21, si è svolta allo Stadio Dall’Ara di Bologna. Con la vittoria LoScandalo si è aggiudicato uno slot per le selezioni della nazionale italiana di eFoot che rappresenterà la nostra nazione durante i campionati europei del 2020. Le selezioni della squadra sono infatti iniziale lo scorso maggio con un percorso di boot camp itineranti che si sono conclusi a Bologna.

Il torneo ha visto anche la presenza di altri due giocatori della scuderia Mkers: Nicola “Nicaldan” Lillo, che si è fermato ai gironi con la Romania, e Juri “Guronaldo” Guidetti, primo nel suo girone e poi sconfitto in semifinale dalla stessa Francia battuta da Lodeserto.

“Questa vittoria è la prova delle nostre capacità di scouting e nella preparazione degli atleti,” ha commentato Amir Hajar, direttore sportivo Mkers. “Il terzo posto di Guronaldo e la vittoria di LoScandalo danno fondamento al lavoro svolto fino ad ora. Il nostro percorso di internazionalizzazione non ha distolto lo sguardo dal lavoro sul territorio nazionale che ci vede, oggi più di ieri, come protagonisti su molte discipline”.