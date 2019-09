Minecraft ha 112 milioni di giocatori attivi al mese

Dallo scorso ottobre i giocatori attivi mensilmente su Minecraft sono aumentati di 20 milioni raggiungendo l’impressionante cifra di 112 milioni, come ha rivelato Helen Chiang, il capo dello studio di Microsoft dedicato a Minecraft, in un’intervista a Business Insider.

Il gioco, presente ormai su quasi ogni piattaforma disponibile sul mercato, è stato sviluppato per PC ben 10 anni fa a opera dello studio svedese, all’epoca indipendente, Mojang. A seguito del successo planetario raccolto, Microsoft nel 2014 ha deciso di acquistare lo sviluppatore e il franchise di Minecraft per 2,5 miliardi di dollari. Un investimento notevole che però, a quanto pare, sta dando i suoi frutti.

In questi due lustri Minecraft ha venduto la bellezza di 176 milioni di copie diventando così il gioco più venduto della storia e superando perfino l’imbattibile Tetris.

Sono numeri questi che solo titoli multiplayer e di grandissima popolarità come Fortnite o League of Legends e, in entrambi i casi, ci troviamo di fronte a titoli free-to-play, ossia gratuiti da scaricare contrariamente a Minecraft.

La prossima sfida per Microsoft ora sarà tentare di replicare almeno in parte il successo dell’originale nel suo spin-off in arrivo per smartphone, Minecraft Earth, al momento è disponibile in beta per device Android e iOS.