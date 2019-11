Minecraft Earth arriva finalmente in Italia!

Minecraft Earth debutta finalmente in accesso anticipato anche nel nostro paese, dove è già disponibile per il download per tutti i dispositivi mobili iOS e Android compatibili. Poiché si tratta di un prodotto free-to-play, può essere scaricato e giocato gratuitamente ma alcuni oggetti speciali all’interno dell’app potrebbero essere a pagamento. Quella attualmente disponibile è inoltre una versione ad accesso anticipato, il che significa che alcune caratteristiche devono ancora essere implementate e l’esperienza potrebbe soffrire la presenza di qualche bug.

Minecraft Earth combina il gameplay classico del popolarissimo gioco di costruzioni virtuali che tutti conosciamo con le funzionalità di realtà aumentata in stile Pokémon GO. Questo permette di dare vita alle proprie creazioni a grandezza naturale, negli spazi del mondo reale da inquadrare attraverso la fotocamera dello smartphone. Ma non solo, proprio come in Pokémon GO anche qui saremo chiamati a esplorare le strade della nostra città, o di qualunque altro angolo del mondo, per cercare materiali da costruzione, creature con le quali popolare i nostri insediamenti, oppure ancora altri giocatori con cui collaborare e vivere delle vere e proprie mini avventure a tema.