Il mitico Mike Ybarra lascia Microsoft dopo 20 anni

Manca poco più di un anno al lancio delle console di nuova generazione di Microsoft e Sony, e in entrambe le aziende proprio in questi giorni si stanno verificando dei significativi cambi di vertice. Così, dopo la notizia di poche settimane fa dell’addio di Shawn Layde a Sony, questa volta è il turno di Mike Ybarra, uno dei pilastri della divisione Xbox, di abbandonare la sua Microsoft.

Ybarra ha salutato la compagnia dopo 20 lunghi anni di carriera che è iniziata nel 2000 come ingegnere di sistema e lo ha visto salire nel 2009 alla dirigenza di Xbox Live. Dopo un periodo in cui si è occupato principalmente dei titoli first-party di Microsoft (tra cui Gears of War 3 e Sunset Overdrive), nel 2017 ha assunto la carica di vicepresidente aziendale dei servizi online di Xbox e di Mixer che ha ricoperto fino a oggi.

Anche nel suo caso, come in quello di Layden, le ragioni dietro alla decisione di Ybarra lasciare la compagnia non sono state diffuse e poco si può ricavare dai messaggi di commiato pubblicati sui social, che seguono il formulario tipico di queste occasioni: ” È arrivata l’ora per me di una nuova avventura – si legge sul suo account Twitter – Quello in Xbox è stata un lungo tragitto e il futuro è radioso. Grazie a tutti voi dei TeamXbox, sono incredibilmente orgoglioso di tutto quello che abbiamo realizzato e vi auguro il meglio”.

I fan però, decisamente più ghiotti di retroscena, hanno dato subito il via alle speculazioni e non si sono lasciati a sfuggire che tutti gli ultimi account seguiti da Ybarra su Twitter hanno a che fare con Activision-Blizzard, e tra questi figura anche il vicepresidente senior delle risorse umane della compagnia. Una semplice coincidenza? Staremo a vedere.