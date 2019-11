Microsoft scalda l’attesa per l’evento X019

Manca ormai molto poco al prossimo X019, l’evento annuale dedicato a Xbox. L’edizione di quest’anno si terrà dal 14 al 16 novembre presso la Copper Box Arena di Stratford e verrà documentata passo passo in uno streaming dal vivo sul canale Mixer dedicato. Nel frattempo Microsoft ha deciso di solleticare la curiosità dei suoi fan con una serie di tweet dove raccomanda di prepararsi per la nuova puntata di Inside Xbox che inaugurerà l’apertura della fan fest a Londra, perché sarà la più ricca di sempre. In particolare, la scelta di parole di uno dei post, che recita “One for the ages”, sembra alludere ad Age of Empires IV, che secondo alcuni rumor potrebbe essere presentato nel corso della tre giorni.

La diretta inizierà alle 21:00 (ora italiana) del 14 novembre e includerà tante novità e primi sguardi su 12 titoli al momento in sviluppo presso gli studi interni di Microsoft così come importanti aggiornamenti della community e su Project xCloud, che è da poco disponibile in anteprima per alcuni paesi.