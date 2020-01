Microsoft Flight Simulator è quasi indistinguibile dalla realtà

Prometteva già bene quando è stato presentato la scorsa estate nel corso dell’E3, ma negli ultimi mesi l’ultimo Microsoft Flight Simulator ci ha dato sempre più occasioni di apprezzare il suo impressionante livello di dettaglio grafico. Sviluppato dai francesi di Asobo Studio (A Plague Tale: Innocence), il titolo rappresenta il ritorno della prestigiosa serie di simulatori di volo civile di Microsoft, il cui ultimo capitolo risale ormai al 2006.

In queste ore sull’account Twitter di Nvidia UK è stato pubblicato un breve video in cui viene mostrata, tra le altre, una tratta di volo che passa sopra Firenze, permettendoci di ammirare lo splendido colpo d’occhio dei tetti rossi della culla del rinascimento. Il «gioco» è attualmente in sviluppo per Xbox One e PC, e già da adesso mostra un fotorealismo difficilmente riscontrabile altrove. L’uscita è prevista nel corso dell’anno all’interno del catalogo Xbox Game Pass, mentre una versione per la realtà virtuale verrà pubblicata in un secondo momento.