Microsoft Flight Simulator: che PC servirà per giocarci? Ora lo sappiamo

Tante vale prepararsi: non è dato sapere quando Microsoft Flighter Simulator sarà lanciato sul mercato, alcune voci parlano dell’autunno, ma il suo atterraggio sui nostri PC è dato comunque per imminente. Microsoft se ne rende conto e, sebbene il gioco al momento sia in fase di collaudo degli utenti iscritti al programma Insiders, ha reso pubbliche le specifiche dei computer che potranno far girare quello che promette di essere uno dei migliori simulatori di volo della storia.

In buona sostanza, le specifiche minime non sono malaccio e parlato di un processore Intel i5-4460 o un AMD Ryzen 3 1200, una scheda Nvidia GTX 770 o una Radeon RX570 e 8 GB di RAM. Le specifiche ideali, ovviamente, sono meno alla portata del grande pubblico: processore Intel i7-9800X o AMD Ryzen 7 Pro 2700X, scheda grafica Nvidia RTX 2080 o Radeon VII, 32 GB di RAM. Ci sono, ovviamente, anche soluzioni intermedie, con arriva a qualche compromesso coi dettagli grafici.

Detto tra noi, ci aspettavamo di peggio, e questa la consideriamo un’altra bella notizia quando si parla di Microsoft Flight Simulator.