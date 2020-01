Metro Exodus, rivelata la data d’uscita della nuova espansione

Il pass espansione di Metro Exodus è stato annunciato da Deep Silver lo scorso maggio e include due DLC che ampliano la storia del gioco raccontando nel dettaglio le vicende di alcuni personaggi. Il primo, intitolato «I due colonnelli» è stato lanciato ad agosto del 2019 mentre per la pubblicazione del secondo, ovvero «La storia di Sam», era stata fornita solo un’indicazione generica sul fatto che sarebbe uscito all’inizio di quest’anno.

Oggi, un nuovo post pubblicato per errore sul sito del gioco e intercettato da The Game Post prima che venisse rimosso, ci rivela che l’espansione verrà resa disponibile il prossimo 11 febbraio. L’articolo avrebbe dovuto comparire nella sezione delle notizie del sito e forse era stato programmato per la pubblicazione automatica il 30 gennaio (come scritto in alto) ma poi mandato online per errore. Va anche notato che l’undici febbraio viene indicato come un venerdì, mentre in realtà si tratta di un martedì. Potrebbe tuttavia trattarsi di un semplice errore della bozza non ancora revisionata.

Di recente Deep Silver ha anche confermato che Metro Redux, una raccolta comprendente i primi due capitoli della serie, arriverà su Nintendo Switch il 28 febbraio. La cosa curiosa è che anche in questo caso la notizia era stata involontariamente rivelata in anticipo dal sistema di classificazione PEGI, che aveva elencato la versione per la console di Nintendo sul proprio sito prima ancora che venisse annunciata.