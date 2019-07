Mega Drive Mini: in Europa dal 4 ottobre

Da qualche anno è scoppiata la mania delle retro-console mini. Iniziata con NES Classic Mini, abbiamo poi avuto la versione miniaturizzata del suo successore, lo Snes Mini, ma anche il Commodore 64 Mini, la PlayStation Classic Mini e l’Atari Flashback 8 Gold HD (un mini Atari 2600, ça va sans dire). Era prevedibile che arrivasse il turno anche per il Sega Mega Drive, una delle console più amate degli anni ’90, per avere la propria riedizione rimpicciolita.

Già disponibile in Giappone, la mini console era prevista per arrivare in occidente il 19 settembre di quest’anno, ma a causa di “problemi logistici” forse legati al numero di preordini ricevuti, il lancio è stato rimandato in Europa al 4 ottobre.

E i dettagli? Ci sono già tutti: Mega Dive Mini costerà 79,99 euro e avrà un design estremamente fedele alla console originale ma con dimensioni graziosamente ridotte del 55%. Sarà collegabile alla TV via cavo HDMI e avrà incluso un controller e la bellezza di 42 giochi preinstallati. Tra questi troviamo classici imperdibili come Gunstar Heroes, Sonic the Hedgehog 2, Castle of Illusion Starring Mickey Mouse, Tetris, Strider, Earthwork Jim, Virtua Fighter 2 e molti altri.

Per gli appassionati di retrogaming e di collezionismo (o di tutti e due) è un’occasione da non farsi sfuggire.