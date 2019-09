Mario Kart Tour sfreccia su smartphone!

Mario Kart Tour è finalmente disponibile per dispositivi Android e iOS compatibili. Il download del gioco è gratuito sia su Google Play che su App Store, ed entrambe le versioni contengono acquisti in-app per ottenere personaggi aggiuntivi, kart esclusivi e altri beni virtuali.

Fin qui non c’è niente di nuovo rispetto alla formula classica dei giochi “free-to-play”, ma Nintendo sta provando anche qualcosa di diverso offrendo un abbonamento di circa 5 euro al mese che mette a disposizione tutti contenuti a pagamento e la classe 200cc (quella con le sfide più veloci e adrenaliniche) fin dall’inizio del gioco. Il Mario Kart Tour Gold Pass, questo il nome del servizio, offre anche 2 settimane di prova gratuita prima di decidere se procedere o meno all’acquisto.

La novità è dettata probabilmente dalla volontà di Nintendo di sperimentare soluzioni diverse per monetizzare i suoi titoli mobile, soprattutto quelli competitivi. Senza contare che l’ultimo gioco free-to-play lanciato dall’azienda su cellulare, Dr. Mario World, finora non si è rivelato un successo e anche questo spiega la decisione di proporre un tipo di offerta differente.

Per quanto riguarda i contenuti presenti in Mario Kart Tour, il gioco offre alcuni tracciati classici della serie Mario Kart più alcuni inediti ispirati a città del mondo reale, raggruppati in tour da quattro gare ciascuno che si alterneranno ogni due settimane. Il primo circuito inedito del tour disponibile in queste prime due settimane di lancio è la città di New York, nella sua versione presente in Super Mario Odyssey.