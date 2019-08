L’universo di Borderlands invade Fortnite!

Negli ultimi tempi Epic Games ha stretto alcune collaborazioni interessanti che hanno dato vita a diversi eventi a tema in Fortnite. Dopo Avengers, Stranger Things e John Wick, adesso è arrivato il momento per i fan di Borderlands di gioire: con l’aggiornamento 10.20 del gioco è infatti arrivato l’evento “Fortnite x Caos”, che ha fatto spuntare sull’isola una nuova zona inedita ispirata nientemeno che al mondo di Pandora. La Zona Fenditura di Pandora, questo il nome della mappa, prende il posto Paradise Palms e offre una serie di missioni che permetteranno di ottenere diversi oggetti cosmetici a tema Borderlands.

Ma non solo: nel negozio virtuale del gioco è ora disponibile il nuovo “Pacchetto Psycho” di skin per i personaggi che include, tra le altre cose uno zaino a forma del robottino, nonché mascotte della serie, Claptrap.

L’evento sarà disponibile fino al prossimo 10 settembre mentre Borderlands 3, l’atteso nuovo episodio della saga, è atteso per il prossimo 13 settembre su PlayStation 4, Google Stadia, Microsoft Windows, Xbox One.