Luca Parmitano ha un messaggio importante per bambini e ragazzi

Il 2 Ottobre Luca Parmitano, l’astronauta italiano dell’Agenzia Spaziale Europea, avrà il privilegio di diventare Comandante della Stazione Spaziale Internazionale (primo italiano nella storia), dove si trova dalla fine di Luglio. A poche ore dal conferimento, ha inviato un messaggio dedicato a bambini e ragazzi, per spingerli a inseguire e realizzare i propri sogni. Il filmato fa parte di un progetto di più ampio respiro, realizzato in collaborazione tra Agenzia Spaziale Italiana e Playmobil, con quest’ultima che ha prodotto un’edizione speciale del proprio personaggio, che raffigura in tutto e per tutto il nostro Parmitano.