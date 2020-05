L’Italia vince agli europei di PES!

Quest’anno niente europei, ma per lo meno ci siamo potuti godere un torneo di tutto rispetto: UEFA eEuro 2020, vale a dire la controparte videoludica giocata a suon di partite a PES 2020. Un po’ a sorpresa, l’Italia si è fatta strada tra vittorie perentorie e qualche match vinto con grande sofferenza. In particolare la finale, in cui i nostri cyber-atleti si son imposti 3 a 1 al meglio delle cinque partite, ma con la vittoria decisiva ottenuta all’ultimo minuto.

Un torneo, comunque, sempre vissuto da protagonisti, per gli Azzurri. Nel girone di qualificazione, il B, i nostri hanno battuto 5 a 1 la Danimarca e 6 a 5 proprio la Serbia. Ai quarti hanno dunque trovato Israele, battuto per 2 a 0, mentre in semifinale hanno sconfitto la Francia per 2 a 0. E poi il trionfo, arrivato come detto con un magistrale gol di Insigne all’ultimo minuto, per la terza partita vinta sulle cinque a disposizione.

In attesa di vedere replicata la performance sul campo in vera erba, il prossimo anno, sono i nostri atleti di esport a regalarci questa grande soddisfazione.