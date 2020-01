L’Inghilterra celebra i videogiochi con una serie di francobolli

Elite, Worms, Lemmings, Populous, Micro Machines Wipeout, Dizzy, Tomb Raider e Sensible Soccer. Ecco i nove titoli che sono entrati a far parte di una serie davvero speciale di 12 francobolli che la Royal Mail britannica metterà in vendita a partire dal prossimo 21 gennaio.

Una collezione unica per celebrare gli albori dell’industria dei videogiochi made in UK, che tra gli anni ’80 e ’90 muoveva i suoi primi passi in due dimensioni “camminando” su piattaforme come il Commodore, l’Amiga e il Sinclair ZX Spectrum tra le altre. A rappresentare la modernità e l’avvento della terza dimensione, invece, non poteva non esserci l’inossidabile miss Lara Croft, alle cui avventure sono dedicati ben 4 dei 12 francobolli totali.

I francobolli saranno disponibili negli uffici postali del Regno Unito fra qualche settimana, ma anche per i residenti all’estero sarà possibile acquistarli attraverso il sito di Royal Mail, dove sono già disponibili per il preordine al prezzo di 14,25 sterline (circa 17,50 euro).