L’hacker Crypto è il nuovo personaggio di Apex Legends

Respawn Entertainment ha pubblicato un nuovo trailer della serie “Storie di frontiera” di Apex Legends in cui viene ufficialmente introdotto il nuovo personaggio di Crypto: un hacker definito come “calmo schivo e riservato“ con “dei segreti da nascondere ma altrettanti da scoprire”.

Si tratta dell’undicesimo combattente del gioco, e segue l’inventrice Watson arrivata con il lancio della seconda stagione lo scorso luglio.

Crypto era stato già intravisto in una breve presentazione tenuta nel corso della conferenza 2019 GME di GameStop dello scorso agosto, dove erano comparsi anche una skin per trasformare Gibraltar in Frankestein e l’arma “Charge Rifle”, simile a quella omonima di Titanfall.

Sia il personaggio sia l‘arma in questione (e a questo punto scommettiamo anche la skin) saranno disponibili con la stagione 3, che debutterà il primo ottobre. L’aggiornamento introdurrà inoltre un nuovo Battle Pass e la Serie 2 della Modalità classificata, che apporterà alcune modifiche al sistema dei punteggi.