LEGO Super Mario disponibile in pre-ordine!

Non è un videogioco, ma nemmeno il classico kit LEGO: questo ibrido nato dalla collaborazione tra il celebre produttore di mattoncini e Nintendo consente di vedere all’opera un vero Super Mario, su veri livelli, raccogliendo vere monete, il tutto realizzabile dai giocatori con le mitiche “costruzioni”. Una serie di mattoncini speciali, interattivi, permettono di fondere al meglio questi due mondi e regalare un’esperienza come mai se ne sono viste. E per aumentare il realismo, si fa per dire, ecco schermi LCD integrati in occhi, bocca e petto del Super Mario di plastica, per visualizzare reazioni istantanee a tutto quel che gli capita nel livello di turno.

A questo proposito, da oggi è disponibile in pre-ordine il primo dei livelli che saranno rilasciati a breve. Si chiama “Starter Pack” e, come suggerisce il nome, è necessario per usufruire dei successivi kit. Tra questi, i primi sono stati rivelati oggi: si tratta di Scivolo della Pianta Piranha – Pack di Espansione e la Battaglia finale al Castello di Bowser – Pack di Espansione.

“Super Mario è sempre stato adattato ai vari hardware del momento”, ha affermato Takashi Tezuka, Executive Officer e Game Producer di Nintendo Co., Ltd. “Sono contento che in questo progetto con LEGO Group, Mario esca dal mondo digitale delle console e dei dispositivi smart, per entrare a far parte del mondo reale con un nuovo gioco dedicato interamente a lui. E’ emozionante pensare che LEGO Mario possa diventare un vero amico dei bambini, pronti a giocare con le ambientazioni del mondo di Mario create da loro.”

Benché i pre-ordini siano aperti da oggi, per mettere mano alla linea LEGO Super Mario si dovrà attendere l’1 agosto 2020. Il prezzo dello Starter Pack è di 59,99 euro, mentre per i pack di espansione si va dai 29,99 ai 104,99 euro per la Battaglia finale al Castello di Bowser.