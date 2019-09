League of Legends compie dieci anni e cambia logo

Sono passati già dieci anni da quando League of Legends ha debuttato sui PC di tutto il mondo cambiando per sempre il panorama dei Multiplayer. Per celebrare l’importante anniversario il prossimo 15 ottobre il publisher Riot Games terrà uno speciale evento dal vivo che sarà possibile seguire attraverso i canali social della compagnia a partire dalle 18:00 PST (le 3:00 di notte in Italia, purtroppo).

La diretta sarà anche un puntata speciale del format “Riot Pls”, l’appuntamento durante il quale i fan hanno l’opportunità di confrontarsi con membri del team di sviluppo per lamentarsi dei problemi del gioco, il tutto condito da una sana dose di ilarità e di autoironia. In questa edizione particolare dedicata ai 10 anni del gioco, Riot coglierà l’occasione per “dare uno sguardo al passato e ai momenti migliori di League of Legends” ma anche per “condividere alcune novità sul futuro, incluso uno sguardo ai cambiamenti precampionato di quest’anno e alla prossima, grosso aggiornamento per TeamFight Tactics” il recente spin-off del franchise.

L’azienda ha anche rivelato che ad agosto League of Legends a registrato qualcosa come 8 milioni di giocatori attivi contemporaneamente, una cifra più alta di quella che si ottiene che neanche i premi dieci giochi più popolari su Steam messi insieme.

La seconda decade di League of Legends si apre infine con un restyling del logo ufficiale che potete vedere qui in basso.