L’E3 di Nintendo è iniziato con gli eSport

Il Team Japan ha alzato la coppa del Super Smash Bros. Ultimate World Championship 2019 questo sabato presso l’ACE Hotel di Los Angeles, battendo 3-1 il Team Europe in una finale 3 contro 3 all’ultimo fiato. Lo stesso giorno nella medesima sede si sono tenute anche le finali per i campionati mondiali di Splatoon 2 e per gli Invitational di Super Mario Maker 2 (che uscirà, lo ricordiamo, il 28 giugno), vera e propria punta di diamante dell’evento che ha riconfermato il potenziale mediatico del titolo in ambito eSport. Lo Youtuber Abdallah ha tenuto tutti col fiato sospeso per 7 minuti e 35 secondi battendo The Completionist su un percorso diabolico disegnato dal team di Nintendo Threehouse e ispirato ad alcuni livelli classici della serie.

Sul fronte Splatoon 2, invece, abbiamo visto sfidarsi il team FTWin per il Nord America contro il Giappone con i suoi GGBoyz. La finale si è conclusa con una vittoria 2-4 a coronamento di una spettacolare rimonta per i ragazzi del Sol Levante.

Al termine degli eventi, con il pubblico ancora in subbuglio, Nintendo non ha perso tempo e il presidente di NOA Doug Bowser è salito sul palco per congratularsi con i vincitori ma anche per annunciare gli Smash Bros. Ultimate Online Open: una nuova serie di tornei che avrà inizio questo mese e che permetterà ai quattro giocatori che si classificheranno ai primi posti di qualificarsi per gli EVO 2019 di agosto. Le date di questi nuovi Online Open saranno svelate a breve, mentre stasera alle 18:00 dovremo sintonizzarci tutti sullo speciale direct di Nintendo dell’E3 dove sarà svelato il prossimo personaggio DLC di Smash Bros. Ultimate. Alcuni già vociferano che di tratterà di Banjo, l’orso bruno creato da Rare per l’omonimo platform su Nintendo 64… sarà vero?