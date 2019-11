La serie TV di The Witcher ha già il via libera per una seconda stagione

Nonostante non sia ancora uscita la prima, sappiamo già che la chiacchieratissima serie TV di Netflix dedicata a The Witcher avrà una seconda stagione. La notizia proviene direttamente dall’account Twitter del noto portale di contenuti video in streaming, e giunge abbastanza inaspettata dal momento che questo tipo di produzioni tendono a essere rinnovate sulla base dei risultati di ascolti.

Sembra quindi che anche il prodotto televisivo, così come la fortunatissima serie di videogiochi sviluppata da CD Projekt Red, debba essere un successo annunciato, una cosa che farà di sicuro piacere all’eccentrico autore di romanzi originali, lo scrittore polacco Andreji Sapowski.

A pochi minuti dalla pubblicazione del tweet di Netflix, la notizia è stata commentata anche dalla showrunner Lauren S. Hissrich, chiaramente entusiasta della rinnovata fiducia, nonché della possibilità di continuare a lavorare sulle storie dell’universo di The Witcher fianco a fianco con lo stesso cast e la stessa troupe che l’hanno accompagnata durante le riprese dei primi otto episodi.

Contrariamente ai tre giochi di The Witcher, lo show TV approfondirà maggiormente i personaggi della strega Yennefer (interpretata da Anya Chalotra) e della giovane Ciri (Freya Allan), che affiancano il protagonista Geralt di Rivia (Henry Cavill) nella sua avventura. Su quest’ultimo punto in particolare si è espresso di recente lo sceneggiatore di CD Projekt Red, Jakub Szamalek, che ha rivelato alla rivista PC Gamer come avrebbe voluto soffermarsi maggiormente sull’evoluzione del carattere di Ciri, che a oggi rimane uno dei suoi più grandi rimpianti.

In ogni caso, l’appuntamento con la prima stagione dello show di Netflix è fissato per il 20 dicembre. Siete pronti a vedere lo Strigo in carne e ossa?