La serie di Ni no Kuni sbarca su smartphone!

Level-5 ha annunciato una partnership con la coreana Netmarble per un nuovo capitolo della serie di Ni no Kuni intitolato temporaneamente “CrossWorlds” e pensato esclusivamente per piattaforme mobile iOS e Android.

Il gioco verrà ufficialmente presentato nel corso dell’evento G-Star 2019 che si terrà dal prossimo 14 a 17 novembre a Busan, in Corea del Sud.

Dai pochi dettagli finora trapelati sappiamo che il titolo manterrà il classico stile anime disegnato della serie e avrà una modalità chiama “Kingdoms” con elementi social tipici dei giochi per cellulari. Saranno presenti anche degli spiriti chiamati “Imazen” che andranno probabilmente collezionati, un po’ come visto in passato con i famigli prima e poi con i Cioffi.