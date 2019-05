La potenza della next-gen si misura… in capelli

Nella prossima generazione di console i nostri beniamini finalmente avranno tutti dei capelli bellissimi. Niente più acconciature forzate per camuffare imbarazzanti legnosità, e diciamo basta alla chiome magiche che trafiggono la schiena del protagonista: il futuro è qui e ha l’aspetto di una parrucca sciolta e fluente.

A rallegrare tutti gli aspiranti tricologi del mondo videoludico ci ha pensato Electronic Arts, che in una serie di video pubblicati sul suo sito ufficiale ci mostrerà, nel corso dei prossimi mesi, tutto il potenziale del suo Frostbite Engine applicato ai giochi di prossima generazione. Per farlo, ha deciso di iniziare proprio dai capelli. Il risultato è notevole e senza dubbio rappresenta un passo avanti rispetto a quanto abbiamo visto finora. Certo ne è stata fatta di strada da quando Crystal Dinamics, nell’ormai lontano 2013, ci lasciava tutti a bocca aperta con la dimostrazione della tecnologia TressFX sui capelli di Lara Croft!

Ma è la stessa Electronic Arts ad ammettere che c’è ancora parecchio lavoro da fare per raggiungere l’obbiettivo che gli ingegneri del suo team – tra cui figurano anche alcuni membri di Criterion Games – si sono prefissati: raggiungere un realismo vicino a quello dei film e del rendering offline (ossia quello in cui la scena non viene calcolata in tempo reale ma con un periodo di elaborazione molto più lungo).

C’è poi da dire che il Frostbite Engine negli ultimi anni è diventato un po’ il capro espiatorio per molti dei problemi che affliggono i giochi EA, in particolare quelli di BioWare come Anthem e Mass Effect: Andromeda. Non stupisce, dunque, che l’azienda si stia impegnando per recuperare punti proprio in questo campo. E se il buongiorno si vede dai capelli, possiamo dire che è sulla buona strada.