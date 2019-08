La modalità principale di Shenmue III durerà quasi 40 ore

Shenmue III è al momento nella fase di debugging e di polishing finale in vista dell’uscita il prossimo 19 novembre. Nel frattempo, i backers della campagna Kickstarter attraverso la quale il gioco è stato finanziato potranno godersi una demo esclusiva per PC che sarà rilasciata a settembre.

Ma la notizia forse più interessante viene da una nuova intervista di Famitsu, a Yu Suzuki, in cui il creatore della saga rivela che solo la storia principale del gioco richiederà tra le 35 e le 40 ore per essere portata a termine. Una durata già di per sé notevole che rappresenta, oltretutto, solo una porzione dell’esperienza completa. Secondo Suzuki infatti limitarsi a completare la storia in fretta e in furia permetterebbe di “vedere a malapena il 30% di Shenmue III”.

La cosa in fin dei conti non ci stupisce, perché siamo sicuri che un’altra buona parte del contenuto che il gioco ha da offrire sia nascosta in tutte quelle piccole attività secondarie giornaliere alle quali il protagonista Ryo Hazuki potrà dedicarsi e che rappresentano un tipo di extra che da sempre contribuisce a far sì che il mondo di Shenmue appaia vivo e credibile.

Giocare con i pachinko, visitare i mercatini, partecipare agli scontri clandestini e svolgere lavoretti part-time, sono solo alcuni dei passatempi che il gioco metterà a disposizione, mostrati per l’occasione in un nuovo video portato alla Gamescom di Colonia.