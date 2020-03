La Lega Serie A lancia il torneo “Everybody plays home”

Il blocco degli eventi pubblici in seguito al diffondersi dell’epidemia di Covid-19 ha decimato anche le manifestazioni di eSport, tra cui la neonata eSerie A TIM che avrebbe dovuto prendere il via proprio in questi giorni. Per riempire almeno in parte il vuoto nei calendari dei pro-player, stanno nascendo diverse iniziative che permettono comunque alle squadre di sfidarsi e al pubblico di assistere esclusivamente online. Proprio ieri vi abbiamo parlato dell’eFight Club organizzato dai Mkers.

Il torneo alternativo lanciato dalla Lega Serie A, che vedrà coinvolte 10 squadre di eSport delle principali società calcistiche nostrane, è stato battezzato “Everybody plays home” e si giocherà su FIFA 20.

I team sono stati suddivisi in due gironi e si sfideranno in partite di andata e ritorno. Nel primo troviamo Atalanta, Bologna, Fiorentina, Sampdoria e Spal. Nel secondo, Cagliari, Inter, Lazio, Parma e Sassuolo. La prima fase si concluderà il 27 marzo con l’eliminazione delle due squadre che si saranno classificate ultime nei rispettivi gironi, mentre il 28 marzo si aprirà una fase a eliminazione diretta tra le sfidanti rimaste in gara. La finale verrà trasmessa sabato 28 marzo alle ore 21:00.

Tutte le partite possono essere seguite in diretta oppure recuperate in seguito sul canale YouTube ufficiale della eSerie A TIM.