La ‘collection’ di Halo arriva su PC

Tanto tuonò che piovve: dopo anni e anni di richieste da parte dei videogiocatori PC, che chiedevano a gran voce il ritorno di Halo, la saga di sparatutto di Microsoft, su computer, è arrivata la notizia che tutti aspettavano. Halo farà il suo ritorno su PC Windows e lo farà pure in pompa magna. È stata infatti annunciata la Halo: The Master Chief Collection. Si tratta di una compilation di titoli già uscita nel Novembre 2014 per Xbox One, e che include: Halo Combat Evolved Anniversary, Halo 2 Anniversary, Halo 3, Halo 4. Inoltre, la versione PC della collection includerà anche Halo: Reach. Ovviamente si tratta di titoli rimasterizzati a puntino, grazie al sapiente lavoro di programmatori e artisti dei team che si stanno occupando del progetto: 343 Industries, Splash Damage e Ruffian Games. Era dai tempi di Halo 2 (2004) che l’originale serie Halo non sfiorava i nostri computer, salvo spin-off quali gli strategici Halo Wars 1 e 2. Forse era lecito aspettarsi anche l’inclusione del più recente capitolo uscito su Xbox One, Halo 5, ma c’è comunque di che gioire. Al momento, tuttavia, non c’è data di uscita. Il gioco è disponibile in prenotazione su Steam e, per i veri appassionati, c’è pur sempre la possibilità di registrarsi a Halo Insider, il programma con cui vengono selezionati i beta-tester dei titoli dedicati a questo universo. Compresa la The Master Chief Collection.