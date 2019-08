Konami mette a segno un altro colpo decisivo con eFootball PES 2020

Quest’anno la competizione tra PES e Fifa sembra essere tornata quella di un tempo: in una gara senza esclusione di colpi a suon di licenze esclusive e partnership speciali, Konami, in particolare, è tornata a puntare seriamente sul suo titolo calcistico dopo anni di apparente resa incondizionata.

E così, dopo l’accordo con la Juventus e l’acquisizione dei diritti per il campionato brasiliano e per la nostra Serie A TIM, l’ultimo annuncio è quello di una partnership esclusiva con la UEFA per rendere eFotball PES 2020 il gioco ufficiale dei campionati europei di calcio Euro 2020.

I contenuti legati alla licenza ufficiale UEFA verranno introdotti nel secondo quadrimestre del 2020 attraverso un DLC gratuito e includeranno più di 50 nazionali di calcio, tra cui il Portogallo, Campione d’Europa in carica, divise da gioco ufficiali, gli stemmi delle federazioni e i giocatori delle stesse riprodotti perfettamente in ogni piccolo dettaglio.

Ma non solo, l’interesse di Konami verso il mondo dell’eSport, già manifestato nel cambio di nome del gioco, ha portato alla creazione del torneo UEFA eEURO 2020, una nuova competizione che verrà disputata esclusivamente con eFootball PES 2020 e che vedrà le associazioni calcistiche nazionali di tutta Europa competere tra loro per aggiudicarsi il titolo di campione.

In chiusura di giornata è stata anche annunciata la versione mobile di eFootball PES 2020, l’ultimo capitolo della serie PES Mobile che conta oltre 200 milioni di donwload in tutto il mondo. Il nuovo gioco includerà nuove funzionalità e, ovviamente, tutte le licenze già annunciate per la versione console e PC.

eFootball PES mobile sarà disponibile per dispositivi iOS e Android a ottobre in una data ancora da precisare.