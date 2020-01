Kobe Bryant celebrato all’interno di NBA 2K20

Il mondo del basket non è più lo stesso. La scorsa domenica Kobe Bryant, l’ex cestista dei Los Angeles Lakers, ha perso la vita nello schianto dell’elicottero su cui viaggiava insieme alla figlia tredicenne e altre tre persone. Aveva 41 anni.

Non potevano non celebrare il compianto campione gli sviluppatori di NBA 2K20, che in queste ultime ore hanno inserito nel gioco una schermata commemorativa che compare prima del menu iniziale. I videogiocatori, dal canto loro, hanno deciso di radunarsi nel parco virtuale online del gioco indossando la divisa gialla dei Lakers, con la quale hanno marciato intorno al campo da basket rendendo omaggio.

Bryant era comparso sulla copertina dell’edizione 2010 di NBA 2K e quella della Legend Edition del 2017. Nello stesso gioco, in apertura della modalità «La mia carriera» il campione compariva in un divertente video introduttivo insieme all’attore Michael B. Jordan.