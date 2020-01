Kingdom Hearts: Project Xehanort annunciato per dispositivi mobili

Square Enix ha annunciato un nuovo capitolo di Kingdom Hearts che arriverà questa primavera su dispositivi mobili Android, iOS e Amazon. Nome in codice: Project Xehanort. Il gioco sarà free-to-play e, come intuibile dal nome, sarà incentrato sul Maestro Xehanort (il principale antagonista della serie) e su come sia diventato il «Cercatore dell’Oscurità».

Contestualmente all’annuncio, Square Enix ha anche lanciato l’account Twitter del gioco e un concorso a premi per chiunque riuscirà a indovinarne il nome ufficiale usando l’hashtag #KHNameContest. Bisogna dire che, finora, tra le proposte dei partecipanti ci sono più parodie che tentativi sensati di azzeccare il titolo giusto, e questo anche perché la serie ha una lunga tradizione di nomi impronunciabili come «Kingdom Hearts Union χ[Cross]» oppure «Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue», solo per citarne alcuni.

Di recente il producer della serie Tetsuya Nomura ha anche rivelato che, in parallelo con la produzione di Project Xehanort, altri due team sono stati messi all’opera su altrettanti progetti dedicati a Kingdom Hearts, uno dei quali arriverà «prima di quanto pensiamo».