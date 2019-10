Ken Levine sta per tornare con un nuovo gioco!

Sono anni che Ken Levine non fa uscire un nuovo gioco. Più precisamente, dall’uscita di Bioshock Infinite nel 2013, seguita poco dopo dalla chiusura della sua Irrational Games. Ora, dopo un lunghissimo intervallo che è durato un’intera generazione di console, la pubblicazione di un nuovo annuncio di lavoro lascia intendere che il geniale game designer sia al lavoro su un nuovo, interessante progetto.

Con il suo nuovo studio, Ghost Story Games, in cui sono confluiti anche alcuni ex membri di Irrational, Levine starebbe cercando nuovi talenti da impiegare sullo sviluppo di un gioco nel genere degli “immersive sim” – di cui Bioshock e System Shock sono due nobili esponenti – e che viene definito come “creativamente ambizioso”.

Nell’annuncio è presente anche un po’ di quella che è la filosofia dello studio, che si concentra sulla produzione di giochi con un criterio basato “sulla qualità e non sul tempismo”. Ghost Story Games si definisce anche come “la casa di alcuni tra i più talentuosi, intelligenti, piacevoli e infaticabili” esponenti del settore, e sicuramente non possiamo dargli torto.